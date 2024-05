Bordeaux - arrestato un uomo che pianificava una strage durante il passaggio della fiamma olimpica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – La polizia diha fermato undi 26 anni, cheunadi massailtorcianella città francese. L’, attualmente in stato di detenzione provvisoria, è indagato per apologia di reato e associazione a delinquere. La notizia del fermo è stata data dalla procura e poi confermata dal ministro dell’interno francese, Gerald Darmanin con un post sul suo account X. Le indagini sul 26enne sono iniziate il 17 maggio a seguito di una segnalazione sul sito Pharos, una piattaforma governativa creata per denunciare contenuti e comportamenti illegali online. L’, come ha spiegato il pubblico ministero di, Frédérique Porterie, ha scritto un post inquietante che potrebbe riferirsi a unadi massa avvenuta in California il 23 maggio del 2014, ladi Isla Vista, e che potrebbe costituire apologia di reato.