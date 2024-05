Boom Botox - l’Aifa ne approva 5 nuovi tipi Le fake news e cosa sapere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile il filler sono utilizzati in medicina estetica per minimizzare i segni dell’invecchiamento e la perdita di volume del viso. In particolare, ilè il trattamento più praticato al mondo: secondo i dati Isaps si stima un numero di almeno 9 milioni in un anno e 160mila solo in Italia. Il prossimo settembre 2024 ne parleranno a Napoli i medici al congresso FIME (Federazione Italiana Medici Estetici). In anteprima, alcune notizie e consigli direttamente dagli esperti. Cura del viso: cinque cattive abitudini che invecchiano la pelle X, da 20 anni protagonista della medicina estetica La tossina botulinica, detta anche, è utilizzata soprattutto per un effetto di ringiovanimento della pelle e per ridurre la formazione o la comparsa delle rughe nella parte superiore del volto.