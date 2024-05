Bonfiglio - agli ottavi di finale passa Vasamì Oggi l’esame di laurea contro Budkov Kjaer

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Rimane in corsa il solo Jacopoper l’Italia neglididegli Internazionali d’Italia juniores che entrano nel vivo sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi. Il diciassettenne mancino romano, cresciuto al Club Nomentano con Fabrizio Zeppieri e Federico Lucchetti e trasferitosi alla Rafa Nadal Academy di Manacor, ha battuto lo statunitense Jan Mayew, numero 33 del mondoUnder 18.ha impiegato poco più di un’ora e mezza per mandarearchivi la sfida con il punteggio di 6/4, 6/2, che gli vale nel match odiernodi, rappresentato dal norvegese Nicolai Bukdov, numero 1 del tabellone e terzo giocatore del mondo nella categoria. "Non sono abituato a giocareavversari che tirano così forte e sono capaci di toglierti il tempo - ha raccontato dopo il match l’abruzzese -. Mi ha messo molta pressione ma sono contento di come ho gestito la partita.