Bologna - ufficiale il futuro di Thiago Motta | decisione lamp - la conferma di Saputo

(Di giovedì 23 maggio 2024)lascia il. Dopo la cavalcata strepitosa che ha portato gli emiliani in Champions League, il tecnico italo-brasiliano ha deciso di non prolungare il rapporto che lo lega al club rossoblu. La notizia era nell’aria da diverso tempo, complice il forte interessamento della Juventus nei suoi confronti, mancava solo l’ufficialità. Laè arrivata nella mattinata odierna con un comunicato delnel quale è stata messa nero su bianco la volontà didi non rinnovare il proprio contratto. Le parole di Joeysull’addio di“In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente“, le dichiarazioni del Presidente del, Joey, contenute nella notadel club “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club.

