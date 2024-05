Biondo freddo su base scura | il colore capelli di tendenza ora

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gioco di contrasti, per un effetto moderno di. Ecco come si crea (in salone) la perfetta sinergia cromatica tra riflessi cool blonde e radici castane, oltre ai consigli per la beauty routine (a casa).

Anche Zendaya segue il trend del momento e cambia hair look. E no, questa volta non tocca il taglio, bensì punta al colore. Mettendo da parte il suo iconico castano naturale, l'attrice di Challengers sceglie un biondo miele elegante e luminoso che detta tendenza.

La prima a sfoggiare il biondo Chantilly è stata Beyoncé, che ha trasformato i suoi capelli lunghi grazie alle sapienti mani della colorista Rita Hazan, che ha creato per lei una tinta luminosa pensata per abbinarsi perfettamente all'incarnato della cantante.

Oltre le tendenze colore: il 2024 è l'anno dell'haircare, della cura dei capelli a tutti i costi. E, così, schiariture e decolorazioni estreme come quelle del biondo ghiaccio lasciano il posto a colorazioni più naturali e meno aggressive, per mettere il benessere del capello al primo posto.

