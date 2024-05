Billie Eilish - che numeri da urlo | la popstar fa impazzire il mondo

Leggi tutta la notizia su notizie

E' senza dubbio lei la nuova regina della musica: in soli 4 giorni ha fatto oltre 2 mln di stream solo su Spotify ha infranto ogni record con il suo ultimo lavoro discografico, "Hit me hard and soft", dimostrando ancora una volta il suo incredibile talento e la sua capacità di rinnovarsi. in concerto L'album, uscito venerdì scorso in tutto il, ha già raggiunto e superato i 200 milioni di stream su Spotify, un traguardo che pochi artisti possono vantare in così poco tempo. Il primo singolo estratto dall'album, "Lunch", accompagnato da un videoclip diretto dalla stessa, non solo ha conquistato le radio italiane ma è diventato rapidamente una hit sulle principali piattaforme streaming. Il nuovo pezzo di è una fusione di stili musicali Questa traccia rappresenta solo l'inizio del successo globale dell'album che sta ricevendo elogi unanimi dalla critica internazionale.