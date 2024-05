Bill Maher e le nostre solite - scemissim - battaglie identitarie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’account Instagram di questo giornale ha, come tutti gli account Instagram, un numero limitato di righe a disposizione per dare ai non lettori un assaggio di ciò che non leggeranno, cioè dell’articolo che pubblicizza in un post. Perciò, nel caso dei miei articoli, ricopia i primi tre paragrafi. L’altroieri, il primo rigo del mio primo paragrafo diceva che la scemenza aveva trionfato ancora una volta, rendendolo un articolo indistinguibile da quelli che scrivo ogni giorno: quanto siate scemi è uno dei miei temi preferiti. Poi, riassumeva le circostanze in cui si era espressa la (vostra, ma era sottinteso) scemitudine del lunedì: il parere legale, di Amal Clooney e altri cinque consulenti del tribunale internazionale, su Netanyahu. Illustrato da una foto di Amal, parecchio più bellina del mio abituale ritratto, l’articolo ha attratto decine di commenti indignati: avevo scritto che l’avvocato Clooney era scema, puntesclamativo, negavo la morte dei bambini palestinesi, doppio puntesclamativo, ero pagata dai sionisti, puntesclamativo col fiocco.