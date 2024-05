Biella - influencer Siu in com - arrestato il marito Jonathan Maldonato per tentato omicidio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli inquirenti continuano ad indagare sul giallo che ha coinvolto l'Siu. Giovedì scorso la donna si è recata insieme alal pronto soccorso dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano () accusando un forte dolore al petto. L'uomo ha riferito che la moglie si era ferita al petto c .

Jonathan Maldonato: chi è il marito dell'influencer ridotta in fin di vita - ... l' influencer trentenne in coma farmacologico all' Ospedale Maggiore di Navora , l'interrogatorio di Jonathan Maldonato è durato fino a mezzanotte nella questura di Biella. Prima ha raccontato che ... tg.la7

Siu 'colpita all'arteria mammaria'. Maldonado nei guai: è tentato omicidio - ... Soukaina El Basri, finita in ospedale con un vistoso buco nel petto, la doppia versione del marito ... La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei suoi ... affaritaliani