Berrettini - l’annuncio manda in visibilio i tifosi | è tutto vero

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024)davini fan del tennista azzurro. Dopo essersi messo alle spalle Melissa Satta, il romano ha trovato il nuovo amore Li hanno beccati di nuovo insieme quelli di Chi, il settimana di Gossip che ha dei buoni informatori, a quanto pare. Matteo, nonostante dalla sua bocca non sia uscito nulla di ufficiale, non si nasconde più. E fa bene, non c’è nulla da nascondere quando di mezzo c’è l’amore.(Lapresse) – Ilveggente.itIl giornale, infatti, ha pubblicato delle nuove foto del tennista azzurro – che sta cercando di recuperare la migliore condizione fisica dopo aver saltato gli Internazionali di Roma – con Federica Lelli, ex ragazza del cantante Ultimo (i due si sono lasciati nel 2019). “I due fanno sul serio e quello che sembrava un incontro fugace a Ponte Milvio nasconde invece una storia che profuma già di amore”, scrive il settimanale, accanto ad uno scatto insieme dei diretti interessati dentro un bar nella Capitale, presumibilmente.