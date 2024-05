Berlusconi - chiusa indagine su falso testamento Di Nunzio arrestato in Colombia

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) –l'suldi Silvio. La procura di Milano ha infatti notificato, attraverso l'Ambasciata d'Italia in, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Marco Dinel procedimento penale nato dalla vicenda nota come 'no di Silvio' e contestualmente all'atto della notifica, l'uomo è stato

Genova, 23 mag. (Adnkronos) – La procura di Milano ha notificato, attraverso l’Ambasciata d’Italia in Colombia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Marco Di Nunzio nel procedimento penale nato dalla vicenda nota come ‘falso testamento colombiano di Silvio Berlusconi’ e contestualmente all’atto della notifica, l’uomo è stato arrestato dall’autorità giudiziaria colombiana per altri falsi che avrebbe commesso in quel Paese. calcioweb.eu

