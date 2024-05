Bergamo - il Comune prosegue il piano di miglioramento dell’illuminazione pubblica di alcuni punti bui della città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024). Continuano gli interventi di implementazioneneibuida parte dell’Amministrazione comunale: lavori in corso nelle prossime settimane su diversi attraversamenti pedonali, del centro e non solo, per migliorare la sicurezza delle intersezioni a beneficio dei pedoni eloro visibilità. Unche ildiha messo in campo ormai da tempo, da quasi 9 anni, e che ha consentito di investire oltre 3 milioni di euro per portare luce in decine e decine di zone buie o carenti di illuminazionedi. Ora, i tecnici incaricati daldi, affrontano mini cantieri tra la Rotonda dei Mille, le vie Mazzini e IV Novembre – nel quartiere di Santa Lucia – e la rotatoria tra via Gasparini e via Lunga – nel quartiere di Boccaleone. Per poter realizzare le opere necessarie, ildiha emesso un’ordinanza che prevede alcune mini modifiche alla viabilità di queste tre aree e di istituire dalle ore 7 di giovedì 30 maggio 2024 e fino alle ore 18 di venerdì 12 luglio 2024 i seguenti provvedimenti viabilistici – per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento dei lavori.