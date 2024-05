Bergamo dal dramma del Covid al trionfo dell’Atalanta - Gori | vittoria è un segno di rinascita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)– "È stata una gioia immensa, per chi era a Dublino, per chi era in piazza ae per tutti i tifosi. Una cosa così era al di là di ogni sogno e speranza. La città vive un momento di grazia proprio grazie a questa squadra”. Queste le parole del sindaco diGiorgio, a poche ore dalin Europa League. "Non è un episodio che nasce dal nulla. Sono otto anni che, da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina dell'Atalanta - ha aggiunto il sindaco di-, un modello di società sempre ben gestito dalla famiglia Percassi è diventato anche un modello di successo che ci ha consentito di andare in Europa numerose volte, fino al risultato incredibile di ieri sera”. Ma ladella Dea è anche un simbolo delladidopo la pandemia di-19 che, in città e nella provincia, ha fatto tante vittime. Come dimenticare la tragica notte del 18 marzo 2020 quando a, nel silenzio attonito di una città divenuta epicentro della prima, tragica ondata di, una fila interminabile di camion militari carichi di bare usciva dal Cimitero Monumentale? Nel deserto spettrale delle strade svuotate dal lockdown, il convoglio imboccava la circonvallazione direzione autostrada, per raggiungere le città italiane che in quei giornitici accettarono di accogliere i defunti destinati alla cremazione.