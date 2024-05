Beetlejuice - Beetlejuic - nel nuovo trailer il demone torna tra noi!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Warner Bros. ha appena rilasciato unufficiale di, sequel del classico fantasy di Tim Burton, in cui Michael Keaton riveste i panni dello spiritello porcello protagonista del film del 1988 con Winona Ryder (di ritorno nel cast, insieme alla new entry Jenna Ortega). In questo secondo, molto più parlato del precedente, facciamo la conoscenza di vecchi e nuovi personaggi, con qualche notizia in più sulla rievocazione del pericolosoe sulle sue intenzioni una voltato in attività. Sarà proprio Astrid, con avventatezza giovanile, a richiamaredagli abissi, nonostante gli avvertimenti della madre Lydia. Winona Ryder e Catherine O’Hara riaccendono i ricordi dei fan direttamente dal vecchio cast, e fanno da ciceroni alla già citata Jenna Ortega (Mercoledì, che veste i panni di Astrid, la figlia di Lydia), Willem Dafoe, Monica Bellucci e Justin Theroux.