Beatrice? Non lo posso dire Ma Fiordaliso lo dice lo stesso ed è bomba su lei e Garibaldi

(Di giovedì 23 maggio 2024)Luzzi e Giuseppe, la rivelazione dell’ex gieffina. Per settimane si è continuato a parlare del rapporto tra i due che all’interno della Casa del Grande Fratello avevano fatto scintille. Certo la loro relazione è durata poco, ma forse la fiamma della passione non si è mai spenta. Di sicuro ci sono state incomprensioni e litigi, frecciate e scontri. Poi quandoe Giuseppe sono tornati alla vita reale c’è stata ancora freddezza tra loro. Tuttavia è bastato poco, un incontro, una foto insieme, per far tornare a sperare i Beabaldi, la community che li ha sempre supportati. Sia l’attrice che il collaboratore scolastico si sono mostrati sorridenti e hanno fatto sapere di aver superato gli attriti del passato. Adesso arrivano le parole di chi ha vissuto con loro nella casa del GF. Leggi anche: “Le cose sono cambiate”.Luzzi dopo il Grande Fratello: lui confessa Le parole disue Giuseppe: “C’è una bella cotta in corso…” A parlare del rapporto traLuzzi e Giuseppeè adessoche ha vissuto con loro per mesi nella Casa del Grande Fratello.