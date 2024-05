Bayern Monaco - Kompany in pole per sostituire Tuchel Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo aver sondato diversi allenatori (tra cui De Zerbi), ilha individuato in Vincentil perfetto sostituto di Thomas, che andrà via a fine stagione. Lo riporta FabriziopotrebbeIl giornalista esperto di calciomercato ha annunciato: La dirigenza delritiene che Vincentabbia un enorme potenziale per diventare un grande allenatore, confidano nella sua visione del calcio e nelle sue idee. C’è stato un contatto positivo lunedì al telefono. Ilvuole chiudere la trattativa in tempi brevi.board feels that Vincenthas huge potential to become a top coach, trusting his vision and ideas. Positive impact during initial calls made on Monday andwant to get it sealed shortly. Compensation fee to be sorted then all done. pic.twitter.com/Dtx5t2JvMR — Fabrizio(@Fabrizio) May 23, 2024 L’ex calciatore del Manchester City attualmente allena il Burnley; dopo aver portato la squadra alla promozione lo scorso anno in Premier League, in questa stagione è retrocesso nuovamente in Championship.