L’ Atalanta vince l’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Grazie alla tripletta di Lookman segna il vantaggio per 3-0 sui rivali tedeschi. La squadra di Gasperini è la prima italiana in cima al l’Europa League . Finora la coppa è stata vinta solo da squadre provenienti da Spagna, Portogallo, Inghilterra o Germania. open.online

Atalanta, esplode la gioia a Bergamo per la vittoria in Europa League - Atalanta, esplode la gioia a Bergamo per la vittoria in Europa League - (LaPresse) Esplode la gioia a Bergamo al termine della finale di Europa League vinta dall'Atalanta a Dublino contro il bayer leverkusen per 3-0. Al fischio finale i tifosi della Dea che si erano ... stream24.ilsole24ore

XABI ALONSO: "ATALANTA SUPERIORE IN TUTTO, COMPLIMENTI A GASP" - XABI ALONSO: "ATALANTA SUPERIORE IN TUTTO, COMPLIMENTI A GASP" - Intervenuto in conferenza stampa, Xabi Alonso, tecnico del bayer leverkusen, ha fatto tanti complimenti all'Atalanta per la vittoria nella finalissima dell'Europa League a Dublino: "Loro ci sono stati ... sportmediaset.mediaset

