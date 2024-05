Baronissi - presentazione di lista e programmi di Petta | La nostra è una rivoluzione gentile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti«Ieri sera, in una piazza gremita e colma di energie positive, abbiamo vissuto un momento indimenticabile. La prima uscita ufficiale dellacoalizione ha superato ogni astiva, dimostrando che la” risuona nel cuore di molti. Sono orgogliosa di essere la prima donna candidata a Sindaco a. Il comizio è stato inaugurato con le parole di uno dei più illustri e amati presidenti dellaRepubblica, Sandro Pertini: “La coerenza è comportarsi come si è, e non come si è deciso di essere” Queste parole risuonano profondamente in me oggi, perché incarnano il fondamento del mio impegno nei confronti di». Sono le parole di Anna, accolta dagli applausi di una platea stracolma. «Ringrazio i miei fantastici compagni d’avventura. Uomini e donne che credono che sia indispensabile unire e non dividere, che l’unica strada percorribile siano la condivisione, il dialogo e l’ascolto, essenziali per costruire.