Barilla-Plug and Play - aperte candidature per Good Food Makers 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Aprono oggi leper, il programma di open innovation globale diper startup attive nel mondo delnato nel 2019 con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuove soluzioni alimentari sostenibili. Giunta alla sua sesta edizione, l'iniziativa è supportata daand, la più grande piattaforma di open innovation al mondo, con una rete di più di 78.000 startup, oltre 570 aziende leader a livello mondiale e centinaia di società di venture capital, università e agenzie governative. Quest'anno la call è rivolta a 4 startup che, con le loro idee, vogliono migliorare almeno una di quattro aree del settore agroalimentare: AI for consumers insights, il cui scopo è di valutare soluzioni digitali per raccogliere ed analizzare in modo veloce ed efficiente gli spunti dei consumatori; tasty and healthy, alla ricerca di ingredienti innovativi per migliorare ulteriormente il profilo nutrizionale dei nostri prodotti mantenendo inalterato il profilo sensoriale ed il gradimento dei consumatori; energy shift, il cui obiettivo è di identificare nuove tecnologie per la produzione di energia ancora più efficienti e sostenibili; Smart Start, che mira ad individuare soluzioni digitali per ottimizzare e semplificare l'inserimento di nuove figure professionali nei nostri reparti produttivi.