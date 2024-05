Barcellona - Laporta si illude di far dimettere Xavi Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024)analizza il periodo del. Sembra che nel club blaugrana niente più sia un segreto. Tutti sanno chi, cosa, dove, quando e perché. Il portale spagnolo scrive che il Barça è diventato come un “Grande Fratello dove tutto viene a galla: dove si incontra la dirigenza del club, chi sta dalla parte di chi. I viaggi e gli incontri, gli ipotetici pre-accordi e le dichiarazioni di cui ancora non si sa nulla“. Ma dietro questa apparente trasparenza si nasconde una strategia di. L’ultimo esempio è il tama tam mediatico sulla posizione di. Prima destinato a lasciare il club, poi si trova l’accordo tra allenatore e club e adesso il presidente vorrebbe farlo fuori. La strategia diper condurrealle dimissioni Nelle ultime ore circola la notizia di un incontro tra Deco, direttore sportivo del Barça, e Flick, ex ct della Germania. C’è chi parla di un incontro fisico e chi di un contatto telefonico.