Bambino di 2 anni cade in piscina e rischia di annegare | ricoverato in ospedale - è grave

La tragedia che ha colpito l'influencer malese Jasmine Yong e il marito mentre si trovavano in un albergo con il loro bimbo di 2 anni per festeggiare. Il piccolo si è allontanato dalla stanza mentre loro riposavano ed è andato in piscina dove lo hanno trovato esanime. fanpage

Sessant’anni e non li dimostra. Il Pic Nic festeggia il compleanno - Sessant’anni e non li dimostra. Il Pic Nic festeggia il compleanno - Sessant’anni da incorniciare. Li ha compiuto il ristorante Pic Nic di Bordonchio, a Igea Marina, nato nel 1964, da una lungimirante idea di Gilberto Zamagni. Che ha festeggiato, alla presenza delle ... ilrestodelcarlino

Bambino di 2 anni muore annegato nella piscina dell’hotel mentre i genitori dormono - Bambino di 2 anni muore annegato nella piscina dell’hotel mentre i genitori dormono - Un bambino di soli 2 anni ha perso la vita dopo essere caduto nella piscina di un hotel. I genitori, l'influencer Jasmine Yong e suo marito Lim Kong Wang, si trovavano nell'hotel per una breve vacanza ... baritalianews

La piscina di Adria rischia di affogare: deserta la prima chiamata per la ricerca di un gestore - La piscina di Adria rischia di affogare: deserta la prima chiamata per la ricerca di un gestore - ADRIA (ROVIGO) - Gli impianti sportivi di via Lampertheim non fanno gola a nessuno. È andata deserta la manifestazione di interesse, alla ricerca di un partner per la gestione e ... ilgazzettino