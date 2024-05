Avellino | Giornata Europea dei Parchi il M5S invita al confronto sul Parco del Fenestrelle

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

deiil M5Salsuldel, 24 maggio ore 18.00 circolo "il" via ZigarelliIn occasione delladeiil Movimento Cinque Stelle ha organizzato per il 24 maggio alle ore 18 a via Zigarelli al Circolo "il", un incontro tra candidati e le forze di coalizione a sostegno di Antonio Gengaro. Alle 18.00 Circolo "il" via Zigarellidiscuteranno del temadel: Francesco Iandolo e Paola Alba candidati della lista App, Angelo Marciano e Anna Maria Pascale candidati della lista Gengaro Sindaco, Ferdinando Picariello e Felicita Ciani candidati del Movimento Cinque Stelle Antonio Gengaro, candidato sindaco al Comune didella coalizione M5S, Gengaro Sindaco, Pd, App Alle 19.00 Passeggiata alSanto Spirito con confronti, incontri e partecipazione attiva Intervengono Michele Gubitosa, vice presidente nazionale del M5s Vincenzo Ciampi, consigliere regionale M5S Campania Rita Sciscio Responsabile Gruppo Territoriale