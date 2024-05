Auto contro moto | una vittima nello schianto

Scontro auto-moto in serata. Incidente per cause da dettagliare in un tratto della strada che collega Fasano e la frazione di Savelletri. È morto il conducente della moto. L'articolo Fasano-Savelletri: incidente, un morto <small class="subtitle">Scontro auto-moto</small> proviene da Noi Notizie.

noinotizie