ATP Lione 2024 - Darderi-Rinderknech non si gioca | ecco cosa succede con le scommesse

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arthurnon scende in campo nei quarti di finale dell’ATP 250 dicontro Luciano. Il tennista francese, dopo aver battuto ieri Frances Tiafoe al secondo turno, questa mattina ha annunciato il forfait a poche ore di distanza dal match che l’avrebbe visto affrontare il tennista azzurro classe ’02, che quindi approda in semifinals senza disputare l’incontro.per chi avevato la partita? Per quel che concerne le, visto che non si èto neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era unata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita. SportFace. .