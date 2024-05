Atp 250 Lione 2024 | Rinderknech dà forfait - Darderi in semifinale senza giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucianoavanza alle semifinali del torneo Atp 250 di. L’italo argentino ha infatti beneficiato deldi Arthur, suo avversario previsto per i quarti di finale. Grazie al walkover del transalpino, il classe 2002 entra dunque tra i migliori 4 del torneo, e attende il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Etcheverry e il tedesco Dominik Koepfer. L’azzurro fa così un grande balzo in classifica ed entra in top40, dal momento che nel ranking live si trova al numero 39. Arthurestpour le tournoi. Lucianose qualifie pour les demi-finales #tennis #openparc #lyon pic.twitter.com/RCkMfIwGvm — Open Parc ARA (@OpenParcARA) May 23,SportFace. .