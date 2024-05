Atletica - Mei verso gli Europei di Roma | Vogliamo migliorare record Spalato 1990

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Da quando ho smesso di correre, non sono più scaramantico. Credo e spero che questiin casa possano rappresentare finalmente il momento in cui riusciamo a battere ilstorico delle 12 medaglie deglidi. Tra l’altro, una di quelle medaglie è il mio bronzo nei 10000m. L’obiettivo èquesto: ci sono tutte le possibilità di poter vincere 15 medaglie”. Sono le parole di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana dileggera, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, a due settimane daglidileggera in programma dal 7 al 12 giugno a. “sarà un ottimo allenamento in vista di Parigi. Impossibile ripetere i cinque ori di Tokyo? Può essere ma non sono così certo sul numero. Sono abbastanza certo che sia difficile ripetere i cinque ori. Ma possiamo vincere più medaglie. Secondo le mie previsioni le possibilità sono tra le sei e le otto medaglie”, ha continuato il presidente della Fidal.