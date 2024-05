Atletica - Leonardo Fabbri titanico | sfiora il suo record italiano ad Ast - 23 metri vicinissimi! Il migliore al mondo

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha illuminato il Grifone Meeting, squarciando il cielo di una giornata decisamente uggiosa ad Asti ed esaltandosi in barba alle condizioni meteorologiche avverse. Il titano toscano, argento agli ultimi Mondiali all’aperto e bronzo iridato in sala, non conosce più limiti e dimostra di essere stabilmente ai piani massimi del getto del peso internazionale, palesando una condizione di forma sbalorditiva e facendo capire di avere tutte le carte in regola per puntare non soltanto a una medaglia ma anche al bottino grosso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo statunitense Ryan Crouser, dominatore indiscusso della specialità, può ormai essere spaventato dalla costanza e dalla consistenza delle prove fornite dal nostro portacolori.ha tuonato un’imperiale bordata da 22.91in occasione del quarto tentativo, fermandosi ad appena quattro centidal suosiglato otto giorni fa a Savona.

