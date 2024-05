Atalantamania | altro che Juve - è una squadra da Europa Ed è l'impresa di Gasperini

(Di giovedì 23 maggio 2024) All`Atalanta non piacciono le cose facili. La Coppa Italia era un trofeo fin troppo pratico da raggiungere: tre finali in cinque anni, contro.

Atalantamania: Dea in Champions, ma con De Ketelaere e Gasperini! - atalantamania: Dea in Champions, ma con De Ketelaere e Gasperini! - Ha messo un `1` davanti allo `0` che per un anno l`ha tormentato. La stagione scorsa al Milan Charles De Ketelaere non aveva saputo andare oltre gli 0 gol e l`assist.

Atalantamania: la Juve vince perché Scamacca non gioca, indispensabile a Dublino! - atalantamania: la Juve vince perché Scamacca non gioca, indispensabile a Dublino! - è sempre così: al momento di raccogliere i frutti del suo lavoro, dei suoi sacrifici, la squadra di mister Gasperini fa un passo indietro. Perde la sua brillantezza,.

Atalanta, con la Roma un altro gioiello aspettando la finale di Coppa Italia - Atalanta, con la Roma un altro gioiello aspettando la finale di Coppa Italia - Bergamo. "Avevamo la forte volontà di dare una spallata a questo campionato": Gian Piero Gasperini lancia l'Atalanta verso la Champions League dopo la vittoria per 2-1 con la Roma: ora mancano solo tr ...