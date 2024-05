Atalanta | una Dea da imitare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il trionfo dell’in Europa League parte da lontano, lontanissimo. E’ una cavalcata partita almeno 8 anni fa, quando sulla panchina della Dea si è seduto Gianpiero Gasperini. O forse da ancora prima, dal 2011. Quando la Dea abbandonò il campionato cadetto per tornare in Serie B. Impensabile, pensando alla vittoria di Dulbino. Ma è la pura realtà: solo 13 anni fa, l’nemmeno stava in Serie A. Ed ora, tra qualche mese (precisamente il 14 agosto), volerà a Varsavia per sfidare una tra Real Madrid e Borussia Dortmund. In palio c’è la Supercoppa Europea. Obiettivo: illuminare di nerazzurro anche Varsavia, dopo Dublino. Gasperini, al timone per quasi una decade Un miracolo, dicono in molti. Tutt’altro. E’ l’esatta dimostrazione di come un budget limitato possa essere compensato da idee, convizioni, valori non negoziabili. Un sistema contro cui si schianta chiunque. Tra cui la corazzata imbattibile del Bayer Leverkusen, che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 51 partite, sotto i colpi della Dea.