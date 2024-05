Atalanta - un migliaio di tifosi accoglie la squadra all’aeroporto di Orio al Serio

Udinese - Empoli, grande abbraccio tifosi azzurri. Sfida sold out - Corriere Toscano - Cori, applausi e bandiere per la squadra toscana in partenza per Udine. Big match salvezza tutto esaurito. Oltre un migliaio tifosi da Empoli. Cannavaro: "Empoli per ambizione e cattiveria è nostra pari". Nicola: "Siamo sereni. Ci siamo preparati". Dirige Guida di Torre ... corrieretoscano

La Fiaccola Olimpica a Marsiglia accolta da una grande folla e dal presidente Macron - Arrivata mercoledì a Marsiglia ha trovato un migliaio di contestatori tra cui parecchi palestinesi. ... i colori della città, e dai cori dei tifosi dell'Olympique Marsiglia. In cielo hanno sfrecciato ... blitzquotidiano