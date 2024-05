Atalanta - le parole di Percassi sul futuro di Gasperini E l’allenatore…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’è già proiettata aldopo la storica vittoria dell’Europa League e un argomento caldo è quello dell’allenatore. Il tecnico Gian Pieroè un pezzo pregiato in panchina e il suo nome continua a circolare per ildel Napoli. “Ci vedremo presto conma io sono sereno. Questa vittoria ci aiuta a fare ancora meglio”. Così il presidente dell’Antonio, al microfono di Sky Sport, dopo la vittoria dell’Europa League, in merito aldel tecnico Gian Piero.