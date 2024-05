Atalanta | la vittoria dell’Europa League celebrata dalle maggiori testate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Europa celebra l’. Il giorno dopo il trionfo della Dea nella finale di Europacontro il Bayer Leverkusen, i giornali di tutta Europa rendono merito alla formazione di Gasperini. In Italia i titoli dedicati agli orobici sono i seguenti: “Divina” è l’apertura della Gazzetta dello Sport, a cui fa eco anche Tuttosport. Il Corriere dello Sport invece titola: “Oh mia Dea!“. Spostandoci in Europa, il giornale spagnolo As dedica uno spazio in prima pagina e titola: “Lookman tortura Xabi Alonso“. Anche il portoghese A Bola dedica il titolo al nigeriano, autore della tripletta decisiva: “Lookman distrugge gli invincibili“. Per rimanere nella penisola iberica, Marca scrive: “L’lascia senza corona europea Xabi“, mentre El Mundo Deportivo, apre così in taglio basso: “Lookman rompe il filotto di Xabi“. Il francese L’Equipe in prima pagina mette una foto dell’esultanza orobica titolando: “Il muro dell’“.