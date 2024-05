Atalanta - la notte delle PRIME VOLTE | finalmente Gasp e non solo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 22 maggio 2024 rimarrà per sempre una data scolpita nella storia del calcio italiano e non: ecco i motivi Vince e convince l’che conquista l’Europa League battendo il Bayer Leverkusen. Si tratta del primo trofeo europeo della propria storia, un momento che i tifosi non dimenticheranno mai. Di certo nemmeno Gian Piero .

Xabi Alonso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della splendida stagione del suo Bayer Leverkusen, che però non è ancora finita: “Penso esclusivamente alle due finali e a prepararle al meglio. Abbiamo ancora questi due grandi obiettivi e siamo molto motivati a raggiungerli. sportface

Bologna, Atalanta e le altre: la rivoluzione è sotto i nostri occhi, manca solo il sangue Non è ancora una rivoluzione, perché manca il sangue. E senza spargimento di sangue i vecchi sistemi non si abbattono. È la lectio della storia che vale anche per il pallone. ilnapolista

Atalanta, come cambia la corsa Champions dopo il successo in Europa League - atalanta, come cambia la corsa Champions dopo il successo in Europa League - L'atalanta vince l'Europa League e riscrive la storia della Dea portando a Bergamo il primo trofeo europeo del club. Il successo dei bergamaschi interessa non solo i bergamaschi ma anche alla Roma che ... lalaziosiamonoi

Le pagelle di Atalanta-Bayer Leverkusen: Lookman e Gasperini da 10 e lode - Le pagelle di atalanta-Bayer Leverkusen: Lookman e Gasperini da 10 e lode - Segna la tripletta che consegna l'Europa League all'atalanta con un gol d'astuzia ... Josip Stanisic 5: Contro la Roma e non solo era stato decisivo ma questa sera soffre terribilmente la velocità e l ... ilgiornale

Atalanta, Gasperini: "Abbiamo dominato, sono felice per Bergamo" - atalanta, Gasperini: "Abbiamo dominato, sono felice per Bergamo" - Il tecnico nerazzurro si gode il trionfo: "Prestazione fantastica, punteggio giusto". Percassi: "Il suo futuro Questo trionfo aiuterà ad ... repubblica