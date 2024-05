Atalanta - la coppa arriva a Zingonia | cori e bandiere accolgono gli eroi di Dublino

(Di giovedì 23 maggio 2024). Bagno di folla al centro sportivo Bortolotti di, dove alle 15.45 èto il pullman dell’. Tantissimi i tifosi presenti ad accogliere la squadra, capitanata da Marten De Roon e dalla bellissimapoggiata proprio sulla vetrata frontale del bus. Festa grande e tantiintonati a Gasperini, capace di compiere una vera e propria impresa nella serata di mercoledì 22 maggio all’Aviva Stadium di. Un’atmosfera caldissima e unica replicata anche questo pomeriggio dalla marea di supporters atalantini presenti per festeggiare un traguardo storico guarda tutte le foto 17 L’con laFacce visibilmente emozionate anche quelle dei giocatori, scesi dal pullman in mezzo alla gente e accompagnati a suon di abbracci e complimenti verso l’ingresso del centro sportivo.

