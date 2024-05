Atalanta in festa e delirio a Bergamo | FOTO e VIDEO dopo il trionfo in Europa League

(Di giovedì 23 maggio 2024) Laè appena iniziata. L’è ine la citta diomaggia la squadrala storica vittoria in finale dicontro il Bayer Leverkusen. 15mila persone si sono radunate davanti ai maxi-schermi voluti dal Comune di, installati in collaborazione con Terravision Electric, ad assistere al grande storico successo della squadra nerazzurra. “orgoglio italiano! Congratulazioni alla famiglia Percassi, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai calciatori: questoculmina il travolgente percorso di crescita del club bergamasco. Anni contrassegnati da una gestione lungimirante, dal bel gioco e dalla valorizzazione di numerosi talenti che resteranno nella storia del nostro calcio”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina. Il Sindaco di, Giorgio Gori, stasera a Dublino per assistere alla gara, ha commentato sul suo account Instagram: “Campioni!!! L’sul tetto d’!!! Grazie ragazzi, grazie Presidente, grazie Gasp, ci avete regalato un’emozione che ricorderemo per tutta la vita! Sono enormemente orgoglioso della mia città e di questa squadra fantastica: non avrei mai sperato, da Sindaco, di vivere un momento più felice di questo!”.

