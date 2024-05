Atalanta | Gasperini vince il premio di Allenatore del mese in Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il“Philadelphia Coach Of The Month” di maggio è stato assegnato all’dell’Gian Piero. La consegna del trofeo avverrà prima del match contro il Torino, in programma domenica alle 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ilè stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate di campionato dalla 35esima alla 37esima. “Complimenti a Gian Pieroche neldi maggio ha guidato la Dea nello sprint finale consentendo all’di raggiungere tre obiettivi di grande valore: la qualificazione alla prossima Champions League, la Finale di Coppa Italia Frecciarossa e soprattutto lo storico trionfo in Europa League – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di LegaA Luigi De Siervo -.