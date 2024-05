Atalanta - eri favola | ora hai scritto la storia Il trionfo in Europa League è il coronamento del modello Percassi-Gasperini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) La chiusura del cerchio. Ildi un percorso iniziato più di dieci anni fa. La consacrazione di una squadra che non è più solo una, ma una Dea. Ilin, primo trofeo internazionale di sempre per questo piccolo, grande club di provincia italiana, è l’ultimo tassello che mancava allaincredibile dell’. Sarebbe misero per certi versi ridurre quanto realizzato dall’negli ultimi anni alla vittoria di una sera. “È idiota dire che sei un perdente se non vinci trofei”, aveva spiegato di recente. Ogni traguardo va commisurato ai mezzi a disposizione, un quarto posto o una semifinale europea a Bergamo vale quanto uno scudetto. Però è anche vero che nell’albo d’oro restano i nomi dei vincitori, e per una squadra che aveva già prodotto tanto valore e tanta bellezza, non riuscire a lasciare la propria firma rimaneva un cruccio. Ecco perché questo trofeo è ancora più importante della vittoria in sé, che già vale tantissimo per il prestigio del torneo, e a maggior ragione dopo aver battuto il Liverpool di Klopp e l’ “invincibile” Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.