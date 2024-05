Atalanta campione Europa League | migliaia di tifosi in aeroporto per accogliere la Dea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una notte magica per Bergamo e per tutti iatalantini. Ieri la Dea ha vinto l’, battendo nella finale di Dublino il Bayer Leverkusen per 3-0. Un traguardo storico: l'ha alzato al cielo la sua prima coppa europea della sua storia. I nerazzurri hanno battuto nell'ordine Sporting, Rakow, Sturm Graz, ancora Sporting, Liverpool, Marsiglia e infine Bayer Leverkusen, ponendo fine a un'imbattibilità, quella dei tedeschi, durata per 51 partite. La finale della Dublin Arena è stata praticamente la partita perfetta. Decisiva la tripletta di Ademola Lookman. Poi è stata una notte di festa per le vie di Dublino, colorate dagli 8milanerazzurri, e presenze da record anche a Bergamo, nelle piazze principali c'erano oltre 20mila persone per festeggiare un'impresa dal sapore storico. Oggi il rientro a casa, con l’atterraggio all'di Orio al Serio, condiaccorsi allo scalo orobico perla squadra.