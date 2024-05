Atalanta-Bayer Leverkusen - Lookman re della finale di Europa League | chi è il bomber

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – Un gol, due gol, tre gol. Ademolaprotagonista assolutodiche l’domina contro ilconquistando il primo trofeo internazionalepropria storia. Il 26enne attaccante inglese, naturalizzato nigeriano, firma una doppietta in avvio del match di Dublino. Un tocco di ‘rapina’ su cross basso di Zappacosta per l’1-0, un meraviglioso destro dal limite dopo un dribbling per il 2-0. Nella ripresa, doppio passo e sinistro all’incrocio: 3-0, sipario.si conferma un elemento chiavesquadra di Gasperini. Con la maglia dell’, dove è approdato nel 2022, la punta vive il momento migliore di una carriera cominciata nel Charlton e vissuta tra Germania e Inghilterra prima dell’approdo a Bergamo. Tra il 2017 e il 2020,ha fatto la spola tra Everton e RB Lipsia, che lo acquista per 18 milioni, senza trovare la consacrazione tra Premiere Bundesliga.

L’Atalanta con una grande finale si aggiudica l’Europa League, battendo con un secco 3-0 il Bayer Leverkusen degli imbattibili. Decisivo l’uragano Lookman che si abbatte sui tedeschi con una tripletta. Primo trofeo per Gasperini corona un percorso iniziato 8 anni fa, riportando la seconda competizione Europea in Italia dopo 25 anni. teleclubitalia

