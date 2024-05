Assalto in ditta - razzia di cosmetici

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladri organizzatissimi hanno messo a segno un colpo da 250mila euro ai danni di unadidi via Bellisario. La notte scorsa alle 4.15 sono arrivati e hanno messo due auto ai lati della via Bellisario, per impedirne l’accesso. Quindi con un furgone hanno sfondato dapprima il cancello d’ingresso e poi il portone d’accesso alla. Ma prima di questo i ladri, probabilmente gli stessi, hanno cercato di assaltare un’altra azienda di confezionamentoa Bagnolo Cremasco: hanno aperto la recinzione e tentato di forzare un portone, ma la sirena d’allarme ha iniziato a suonare, il proprietario ha ricevuto il segnale sul suo smartphone e ha visto sul video un malvivente aggirarsi nella sua azienda. Immediato l’allarme ai carabinieri che sono andati sul posto ma non hanno trovato nessuno. Poco dopo i malviventi si sono portati a Scannabue. I militari, avvertiti da un automobilista di passaggio che ha notato le due vetture di traverso nella via, sono arrivati in poco tempo, ma al loro arrivo, tutto era già finito.

