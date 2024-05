Ascolti tv del 22 maggio - per l’Isola dei Famosi 2024 è sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024) Glitv non favorisconodei, in onda su Canale 5, e men che meno quando si scontra col calcio. Infatti su Rai 1 è stata trasmessa la finale di Europa League, Atalanta vs Bayer Leverkusen. Mentre su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Su Canale 5 aldeiEdoardo Stoppa e Samuel Peron sono tornati da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche hanno portato ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa. Uno dei due ha anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? sono state presentate importanti novità sul caso di Simone, raggirato per 8 anni online da una persona che si faceva chiamare Enriquetta e che gli faceva credere di essere innamorata di lui. E poi Federica Sciarelli ha affrontato la morte di Pierina Paganelli con l’intervista esclusiva a Valeria, la vicina di casa, che ricostruisce alcuni episodi avvenuti prima dell’omicidio e mette in dubbio la buona fede di Manuela e Loris.