Artur Dainese turbato per la nomination - Matilde fa una confessione all’Isola

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono tornati sulla loro spiaggia ed hanno cominciato a rimuginare su quanto accaduto.è apparso piuttosto deluso per le, mentre altri concorrenti hanno avuto uno spirito del tutto diverso. Ecco cosa è successo. Il nervosismo die ladidei Famosi Tra i nominati della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi c’è anche. Il concorrente, ormai, è un veterano delle, in quanto è finito al televoto tantissime volte. In questa circostanza, però, credeva e sperava di scamparsela, ma così non è stato. Il giovane, così, si è messo a riflettere su chi potesse averlo nominato, ancora una volta. Ad ogni modo, malgrado questo, ha deciso di godersi questi ultimi momenti sull’isola con spensieratezza. Inoltre, il protagonista ha aggiunto anche che, ogni volta che il pubblico da casa lo salva, lui si sente più forte.