Arrestato in Colombia Marco Di Nunzio - l’autore del falso testamento di Berlusconi

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’imprenditore 56enne piemontese, da tempo residente in, è indagato dalla procura di Milano per falsità inDiè stato rintracciato dalle autoritàne e, per una serie di contestazioni su fatti avvenuti nel Paese sudamericano, e in contemporanea la Procura di Milano gli ha notificato l’avviso di chiusura indagini (in questo ambito è indagato a piede libero) per aver redatto undi Silvioe per tentata estorsione ai figli del fondatore di Forza Italia Il documento attestava, falsamente, chegli avrebbe lasciato 20 milioni di euro per creare una “struttura politica Forza Italia” ine i “club Forza Silvio”, altri sei milioni di euro, uno yacht, la totalità delle azioni della villa di Antigua e il 2% della holding Fininvest. Dopo la morte diavrebbe fatto pressione sui figli di, che lo hanno denunciato e sono parte offesa nel procedimento, per ottenere il denaro, con modalità che fanno configurare per la Procura guidata da Marcello Viola il reato di tentata estorsione.