Arrestato il marito di Soukaina El Basri - la modella in fin di vita

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo circa 4 ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Jonathan Maldonado,diEl, la giovane donna finita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto, è statoe nella notte è stato portato in carcere. L’uomo è accusato di tentato omicidio dalla Procura di Biella.ildiElGiovedì ildella 30enne avrebbe chiamato il 118 dicendo che la moglie si era ferita cadendo e sbattendo violentemente sullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Nell’abitazione della coppia, che ha due figlie di 5 e 6 anni, sembra sia stato trovato molto sangue e a tutto questo si aggiunge anche il foro sul petto. La versione è stata infatti ritenuta poco credibile dai medici che hanno chiamato la polizia, che ha anche sequestrato l’appartamento dove sarebbe avvenuto il fatto. I sanitari che hanno in cura l’influencer ipotizzano che la ferita possa essere stata provocata da un oggetto appuntito compatibile con un punteruolo.

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Biancavilla lo scorso pomeriggio, in un’abitazione situata nella periferia al confine con Adrano, dove un 51enne del posto, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. dayitalianews

Tempo di lettura: 2 minutiHa picchiato la compagna che scappa e poi per raggiungerla, armato di coltello, si impossessa di uno scooter aggredendo il proprietario. Si intrufola poi in un appartamento abitato da un’anziana e, ancora con l’arma alla mano, è davanti alla porta. anteprima24

AGI - Dopo circa 4 ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Jonathan Maldonado, marito di Soukaina El Basri, la giovane donna finita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto, è stato arrestato e nella notte è stato portato in carcere. agi

Siu, il marito Johnatan Maldonato in carcere per tentato omicidio. Le contraddizioni: «Una caduta, no un suicidio». Lei voleva divorziare - Siu, il marito Johnatan Maldonato in carcere per tentato omicidio. Le contraddizioni: «Una caduta, no un suicidio». Lei voleva divorziare - Ci sono punti oscuri nella vicenda di Siu, l'influencer di Biella in prognosi riservata che da giovedì scorso lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Novara, ma anche il ... leggo

Biella, influencer ferita: fermato il marito per tentato omicidio - Biella, influencer ferita: fermato il marito per tentato omicidio - Per gli inquirenti sarebbe stato invece lui a colpire Siu al petto con un'arma appuntita, ancora non identificata ... tgcom24.mediaset

Influencer ferita: arrestato nella notte il marito - Influencer ferita: arrestato nella notte il marito - Dopo circa 4 ore di interrogatorio Jonathan Maldonado, marito di Soukaina El Basri, la giovane donna finita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto, e' stato arrestato e nella notte ... tg.la7