Arrestate 5 persone di Casalnuovo - parte di una banda che truffava anziani

(Di giovedì 23 maggio 2024) La base operativa delladi truffatori era a Napoli, su 175 sono didi Napoli Grazie alle indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, sotto la direzione della Procura della Capitale, sono state eseguite 17 misure cautelari, 7 in carcere e 10 ai domiciliari. 13sono indiziate di fardi unadedita a truffe ed estorsioni admentre altre 4 li aiutavano nell’esecuzione delle truffe. Con un comunicato, inoltre, il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma ci ha informato che sono state10in flagranza di reato per truffe ai danni diconsumate, tra il 2022 ed il 2023, a Roma ma anche in altre città come Napoli, Latina e Viterbo. I truffatori si fingevano impiegati delle poste, assicuratori, avvocati o carabinieri e dicevano alle vittime che un familiare doveva saldare un debito o che aveva avuto un incidente.