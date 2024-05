Armi in orbita? Ecco il nuovo satellite russo che preoccupa il Pentagono

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) La settimana scorsa, un razzo Soyuz è partito dal sito di lancio di Plesetsk, situato a circa 800 chilometri a nord di Mosca, mettendo interrestre bassa almeno nove satelliti, tra cui il Cosmos 2576. Questo, noto come “ispettore’’ militare, è stato criticato dagli Stati Uniti per il suo comportamento rischioso nello Spazio. “La Russia ha lanciato unnell’terrestre bassa che, a nostro avviso, è probabilmente un’arma contro-spaziale in grado di attaccare altri satelliti’’, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento della Difesa, Pat Ryder. Cosmos 2576 ricorda i carichi anti spaziali che la Russia aveva già lanciato nel 2019 e nel 2022, che venivano posizionati vicino ai satelliti spia statunitensi per osservarli da vicino. Questa accusa arriva in un momento di crescente tensione internazionale per quanto riguarda la militarizzazione dello Spazio. I satelliti sono diventati fondamentali per la comunicazione, la geolocalizzazione e il monitoraggio dei cambiamenti climatici, rendendo la loro protezione una priorità per molte nazioni.