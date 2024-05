Armi GB all’Ucraina - Russia | Se Kiev le userà in territorio russ - attaccheremo obiettivi britannici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – "Le forze armatee condurranno attacchi controneldell’Ucraina e oltre i suoi confini”. Uno scenario inquietante. Ma il Cremlino aggiunge un se a questa minaccia: “Siamo pronti ad attaccare se leche Londra fornisce averranno usate per colpire ilo”. L’affermazione della ministra Esteri Maria Zakharova diretta a Downing Street, più che come un avvertimento, suona come una minaccia Nelle scorse settimane il ministro degli Esteri britannico, David Cameron aveva dichiarato che “l’Ucraina ha il diritto di utilizzare lefornite da Londra per colpireall’interno della”. Affermazione che ha inevitabilmente scatenato l’ira del Cremlino. Tanto da minacciare un’escalation (le relazioni tra le due potenze sono incrinatissime). Giusto un mese fa Zakharova aveva rivolto un “avvertimento a Washington, Londra e Bruxelles”.