Armare – Roma

(Di giovedì 23 maggio 2024)Via Cipro, 61 – 00136Telefono: 333/4612931 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 8/30€, primi 16/18€, secondi 16/18€, dolci 6/7€ Chiusura: mai OFFERTA L’impresa di Stefano Callegari nella ristorazione si arricchisce di un nuovo locale dedicato al pesce in una declinazionenesca. Non a caso, infatti, è stato aperto proprio di fronte anè, con cui c’è una collaborazione operativa al punto che la lavagnetta esterna, al momento della nostra visita, riportava i piatti che era possibile “importare” dal fratello maggiore. Parlando di, questo il nome, purtroppo la nostra visita non è stata soddisfacente come ci saremmo aspettati, con la cucina che ha ancora diverse cose da mettere a punto. Non fatevi confondere dal menù che riporta “Sollazzi, Sughetti e Guazzetti”: corrispondono rispettivamente agli antipasti, primi e secondi. Sui tavoli è già presente un pane gradevole, da accompagnare a un (insipido) paté di tonno, patate e maionese servito come stuzzichino.