Arezzo - la Fiera Antiquaria celebra 56 anni con un’edizione speciale

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - Lacompie 56: sabato 1 e domenica 2 giugno adsi rinnova l’appuntamento con la manifestazione che dal 1968, ininterrottamente, ogni mese in Piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino, regala ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille”, grazie a centinaia di espositori impegnati a proporre i loro oggetti d’arte, i mobili, i gioielli, i libri e ogni tipo di collezionismo. Perre un compleanno così importante, la FondazioneIntour ha organizzato e coordinato alcuni appuntamenti collaterali all’amatissima mostra mercato, che renderanno ancora più esclusiva la visita alla città. Sabato 1 e domenica 2 giugno, il chiostro della Biblioteca della Città di, ospita “Il rifiuto del tempo”, una mostra collettiva di opere contemporanee realizzate dagli artisti dell’associazione culturale Artefice che, nell'anno dedicato a Giorgio Vasari, vogliono omaggiare il genio del grande e poliedrico "Artefice Aretino".

