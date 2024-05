Anya Taylor-Joy | Mi batto per la rabbia femminile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024)-Joy ha deciso di aprirsi sui motivi che l’hanno spinta a lottare affinché molti dei personaggi da lei interpretati sullo schermo potessero esprimere la propriae frustrazione: “Voglio promuovere l’idea che le donne siano viste come persone“. Durante un’intervista per GQ, l’attrice, che al Festival di Cannes ha appena presentato il suo ultimo film Furiosa: A Mad Max Saga (di cui trovate la nostra recensione), ha raccontato di quelle volte in cui ha insistito per cambiare una scena in cui il suo personaggio piangeva con una in cui, invece, esplodeva di. “Ho sviluppato la reputazione di quella che si batte per la, il che è una cosa strana, perché non sto promuovendo la violenza, ma sto promuovendo l’idea che le donne siano viste come persone“, ha spiegato-Joy. “Abbiamo reazioni che non sono sempre delicate o composte“. La prima volta che l’attrice ha sostenuto la “” è stato per il suo debutto in The Witch di Robert Eggers.