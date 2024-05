Angelina Mango dà un assaggio del prossimo album

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 23 maggio 2024)non smette di stupire il pubblico. L’artista ha regalato fantastiche performance sul palco dell’Eurovision Song Contest, dove si è classificata settimana in rappresentanza dell’Italia. Adesso però è pronta a proseguire con i suoi progetti discografici e dà undel suo nuovoalla pubblicazione. Ha conquistato tutti con La noia sul palco dell’Ariston solo qualche mese fa.ha saputo fare ancora di meglio sul palco dell’Eurovision Song Contest, piazzandosi al settimo posto in rappresentanza dell’Italia. E tra non molto, per l’artista sarà il momento di tornare nuovamente sul palcoscenico nel corso del suotour europeo. Ma prima si prepara a pubblicare il nuovo, Pokè melodrama. I nuovi progetti di, foto Ansa – VelvetMagLa musica scorre nelle sue vene fin dalla tenera età.ha sempre seguito il sogno di diventare cantante, ma non era scontato ci sarebbe riuscita pur essendo figlia d’arte.